Terrorista affiliato all'Isis arrestato: gli spostamenti tra Veneto e Fvg

VENEZIA/GORIZIA - Il membro di una cellula terroristica legata all'Isis, accusato anche di atti di terrorismo e con un mandato di cattura internazionale che gli pendeva sulla testa è stato arrestato oggi, giovedì 2 dicembre. Il cittadino tunisino F.R. è stato arrestato mentre si trovava al Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia). Si tratta di un giovane affiliato ad una cellula di Daesh attiva in Tunisia, impegnata in progettualità ostili da compiere con ordigni esplosivi. In Italia il 25enne non ha compiuto alcuna attività per organizzare attentati o attacchi di alcun genere...

(©foto e video Sebastiano Casellati/Fotoattualità)