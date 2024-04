PADOVA - È stato presentato oggi, lunedì 8 aprile, il Retreat Scientifico Istituto di Ricerca Pediatrica 2024. Si svolgerà da giovedì 11 a sabato 13 aprile al Galzignano Terme Spa& Golf Resort (Galzignano Terme, Padova). Un appuntamento annuale tra i più importanti per i ricercatori dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, giunto alla sua quarta edizione. A Galzignano si riuniranno 170 ricercatori; il calendario prevede 31 presentazioni e 34 poster delle varie aree di ricerca che operano in Irp: oncologia pediatrica, medicina rigenerativa, biotecnologie mediche, malattie genetiche, immunologia, medicina predittiva e cardiologia sperimentale. A spiegare gli ambiti di ricerca più significativi sono: Alessandra Biffi, ricercatrice in Oncoematologia e Michela Pozzobon, ricercatrice in Medicina Rigenerativa. (Video di Madeleine Palpella)

