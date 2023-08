Saonara. Coltiva piante di marijuana nel giardino di casa: arrestato un 33enne moldavo

SAONARA (PADOVA) - Piante "speciali" nel giardino di casa: alte due metri e con un odore inconfondibile, arrestato un 33enne moldavo.

I sospetti nati dal via vai di persone nella zona.

All’alba del 21 agosto 2023, a Saonara, i carabinieri della Stazione di Legnaro, decreto dell’A.G. alla mano, hanno bussato a casa di un 33enne originario della Moldavia per effettuare una perquisizione delegata. Da qualche tempo, infatti, i Carabinieri, notato l’anomalo movimento in quella zona, hanno iniziato a monitorare la situazione avviando un’indagine, coordinata dalla Procura di Padova, fatta di appostamenti e pedinamenti, fino all’epilogo di ieri: i carabinieri durante la perquisizione hanno trovato, coltivate nel suo giardino, ben 15 piante di cannabis alte tra 1,65 e 2 metri, nonché una rilevante quantità di semi pronti per essere piantati. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre le piante sequestrate saranno inviate presso il laboratorio tossicologico per le analisi di rito.