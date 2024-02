di Lucia Russo

Vittima dei bulli, il 17enne Kevin Asolan trova la sua rivincita nella musica: «Prima mi sentivo solo, incompreso e venivo preso di mira, adesso mi fermano per strada e a scuola per farmi i complimenti. Spero che i ragazzi come me si sentano capiti dalle mie canzoni». Nel futuro? «Spero di poter salire sul palco dell'Ariston». Il cantante preferito di Sanremo 2024? «Ghali»