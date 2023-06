Pride, a Pordenone sfilano in 5mila. «Vogliamo essere liberi di tenerci per mano e baciarci»

PORDENONE - È come una partita di calcio.

Chi sta sugli spalti commenta, osserva e filma. Chi sta in campo, al centro, gioca e sfila per battere l'avversario del pregiudizio e della discriminazione e affermare i propri diritti. Lo slogan è "Resistenza in Corso", ma quella che oggi è andata in scena a Pordenone è stata soprattutto una marcia per riprendersi le libertà soffocate nella quotidianità. «Molti purtroppo si devono ancora nascondere. C’è paura a tenersi per mano, baciarsi e non poter vivere liberamente le proprie emozioni, è davvero un peccato». Ecco allora che esserci al Pride diventa poter godere per un giorno del diritto alla normalità per il quale si è disposti a lottare contro tutto e tutti. E allora sì agli strass, all'arcobaleno, sì a chi osa di più.

(Servizio di Giulia Soligon)