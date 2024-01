Omicidio del Piave. Anica Panfile, Franco Battaggia rimane in carcere: potrebbe uccidere ancora Video

Omicidio del Piave, Franco Battaggia rimane in carcere accusato dell'omicidio della 30enne Anica Panfile e dell'occultamento del corpo. A suo carico gravi indizi, come spiegato nell'ordinanza del gip di custodia cautelare in carcere.

A questi si aggiungono il pericolo di fuga e di reiterazione il delitto: potrebbe uccidere visto che, com'è emerso dalle indagini, era solito organizzare incontri con donne negli incontri a sfondo sessuale con l'uso anche di droghe. L'autopsia ha svelato che Anica Panfile aveva assunto della cocaina in dosi massicce prima di essere uccisa.

Omicidio del Piave. Franco Battaggia rimane in carcere, potrebbe uccidere ancora. Dopo il femminicidio di Anica è andato a prendere il fratello a Mogliano