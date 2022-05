ZERO BRANCO - Prima un litigio e poi sono passati alle vie di fatto ed è spuntato un coltello. Alla fine il bilancio è di un ferito, fortunatamente non grave. La lite è esplosa tra cittadini stranieri in via Guidini a Zero Branco oggi pomeriggio, venerdì 6 maggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire quanto accaduto.