Preganziol. Il vicesindaco Stefano Mestriner sul luogo dell'incidente mortale al Terraglio: «Attendiamo il via libera per due autovelox»

Il vicesindaco diha commentato la tragedia avvenuta oggi, mercoledì 20 marzo, suldove. «Noi in questo punto stiamo attendendo l'autorizzazione per l'installazione di due autovelox - ha spiegato Mestriner - perché riteniamo siano due tratti pericolosi del Terraglio e la tragedia purtroppo ce lo dimostra. Sappiamo che non sono la soluzione ma sono due sistemi che consentono di limitare per quanto possibile la velocità, anche se non sappiamo ancora i motivi dell'incidente di oggi ma non è il primo»