A chi strizzerà l'occhio il Grande Fratello? Nel pordenonese i provini: dal sosia di Vasco a chi cerca riscatto

FIUME VENETO - Pochi secondi a disposizione per catturare l’attenzione dell’occhio più conosciuto d’Italia, quello del Grande Fratello, arrivato nel pordenonese alla ricerca di nuovi concorrenti per la prossima edizione. In una delle gallerie del centro commerciale Gran Fiume di Fiume Veneto una lunga fila di persone è in attesa del proprio momento. Solo una domanda, difficilissima. Raccontare la propria storia in pochissimo tempo. E qui di vite ce ne sono tante. C’è chi non pensa ad altro da ieri, chi è in viaggio dalle sei di mattina, chi, ancora giovanissimo e con mille idee in testa, ha fatto una pazzia senza dire nulla ai genitori, chi altro invece è in cerca di un riscatto.