​L'occhio del Grande Fratello sul pordenonese domani per scovare i nuovi concorrenti

FIUME VENETO - Le telecamere del Grande Fratello fanno tappa al Granfiume Granshopping. Il centro commerciale di Fiume Veneto, in collaborazione con Mediaset, apre alle selezioni ufficiali per partecipare all’edizione della storica trasmissione domani, 3 agosto, dalle 15 alle 19. Per chi avesse da sempre il sogno nel cassetto di partecipare al Grande Fratello, Granfiume è la meta giusta, grazie all’accordo di collaborazione con Mediaset, con un pomeriggio dedicato alle selezioni ufficiali per partecipare alla nuova edizione del programma, attraverso una serie di provini che avverranno nella galleria del centro commerciale in forma privata, corredati da apposita scheda e liberatoria. L'accesso è totalmente gratuito e aperto a tutti: i pass per sostenere il provino verranno consegnati direttamente in galleria, nell'area dell'evento, dalle ore 14:30, fino a esaurimento disponibilità. La data delle selezioni verrà pubblicata anche sul sito ufficiale della trasmissione. Un’occasione imperdibile per gli appassionati del format di Mediaset che avranno la possibilità di girare un provino e partecipare così alla selezione. Il noto reality show condotto da Alfonso Signorini e prodotto da EndemolShine, per l'edizione 2023/2024 torna alle origini ed ha annunciato i provini per concorrenti "nip" ovvero persone non famose.

I protagonisti quindi non saranno più esclusivamente vip.