ODERZO - Mancano poche ore all'inizio della 18esima tappa del Giro d'Italia, che questa mattina, giovedì 25 maggio, partirà da Oderzo per arrivare in Val di Zoldo. Grande fermento si è respirato già dalla scorsa notte, quando in tanti si sono ritrovati in piazza per una passeggiata tra i palazzi del centro, illuminati di rosa per la grande Corsa di oggi.

(Video di Giulia Soligon)