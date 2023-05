Giro d'Italia, il passaggio il 24 maggio, la tappa il 25. Modifiche alla viabilità e all'accesso in ospedale ad Oderzo

ODERZO (TREVISO) - Giro d'Italia nel trevigiano, cambia la viabilità e l'Usl 2 dirama delle "linee guida" utili per raggiungere l'ospedale con interessamento in particolare a quello di Oderzo. I Comuni interessati dal passaggio dei ciclisti il 24 maggio saranno: Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Monastier di Treviso, Paese, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso, Vedelago. Alcune strade non saranno percorribili perché chiuse al traffico ad eccezione dei servizi d’urgenza. L’ordinanza prefettizia dispone la chiusura delle strade interessate dal passaggio dei corridori dalle ore 12 alle 17 e riguardano SR53 Postumia o Castellana, la Tangenziale di Treviso (la corsia direzione Silea e quella in direzione Paese) percorribile fino all'uscita Sant'Angelo-Noalese.

Chiuso in entrambi i sensi l'ingresso autostradale Treviso Sud.

Il 25 maggio, il Giro d'Italia passa davanti all'ospedale

Il Giro d’Italia prevede il passaggio di fronte all'ingresso principale dell'ospedale di Oderzo in via Luzzatti, che pertanto non sarà accessibile dalle ore 10.30 alle ore 13.30. Per entrare al nosocomio, i cittadini potranno passare da via Cimitero mediante due ingressi separati e relativi percorsi interni, durante la fascia oraria di interdizione ai veicoli in via Luzzatti. Ci sarà la segnaletica e personale dedicato fornirà indicazioni per l’ingresso di: emergenze - persone che devono accedere al Pronto Soccorso e pazienti gravide; altri veicoli - utenti non deambulanti o che necessitano di accompagnamento per carico/ scarico. L’accesso di pedoni in ospedale e al poliambulatorio sarà consentito da via Luzzatti, compatibilmente con la presenza di spettatori lungo il percorso di gara, e dall’ingresso pedonale di via Cimitero. Per favorire l’accesso degli utenti lo sportello della Farmacia, dedicato alla distribuzione diretta dei farmaci, prolungherà l’apertura fino alle 17.