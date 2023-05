ODERZO (TREVISO) - Oderzo si colora di rosa per il Giro d'Italia. C'è grande fermento per la 18esima tappa che partirà proprio da Oderzo il prossimo 25 maggio per arrivare in Val di Zoldo. E in città è già tutto pronto con allestimenti in ogni angolo, dalle vetrine alle panchine. Ecco alcune foto scattate da Giulia Soligon.