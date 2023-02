SPRESIANO - Folla di parenti e amici oggi, 17 febbraio, nella chiesa di Spresiano per l'ultimo struggente saluto a Eduard Bressaglia. Il bimbo di 4 anni morto sabato scorso 11 febbraio a Spresiano mentre era in auto con la sua mamma sulla Pontebbana. Sul feretro laccato di bianco sono stati messi palloncini colorati. Una cerimonia commovente e particolarmente partecipata - da almeno 500 persone - segno che Eduard, nonostante la sua giovanissima età, era già entrato nel cuore di molti con quel suo allegro sorriso e quegli occhietti furbi. Mamma Nicole non è voluta mancare: in sedia a rotelle con la gamba sinistra ingessata era spinta e accompagnata dal marito Moreno papà del piccolo.

Al termine della cerimonia i palloncini rossi a forma di cuore sono stati liberati in cielo.