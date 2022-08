Castelfranco trasformata in un set, al via le riprese del film su Tina Anselmi. Nel cast anche le piccole Giorgia e Viola, pronipoti dell'onorevole

Al via le riprese per l'attesissimo film Rai dedicato all'onorevole e partigiana Tina Anselmi. In questi giorni nella cittadine di Bassano del Grappa e Castelfranco Veneto è arrivata la troupe cinematografica con oltre 100 comparse e decine di persone dello staff.

Nel cast anche le piccole Giorgia e Viola, pronipoti di Tina Anselmi. Giorgia interpreterà proprio nonna Tina. Diversi anche i politici cittadini presenti. L'assessore Gianfranco Giovine ha interpretato un dirigente della DC. Con lui anche il candidato nella coalizione Castelfranco Merita, Matteo Benetton. E Giovanni Colombo dei Verdi.

Il ruolo di Tina è invece interpretato da Sarah Felberbaum, attrice di fama internazionale con una carriera sia cinematografica sia di fiction e clip musicali.

Sul set sono andate anche la sorella di Tina Anselmi, Maria e la nipote, Emanuela Guizzon.