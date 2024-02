Treviso. Vigili eroi salvano un anziano caduto nella acque gelide di fronte all'Università: «Non abbiamo esitato nemmeno un istante» Video

di Lucia Russo

TREVISO - Vigili eroi salvano un anziano finito nelle acque del fiume in zona Università a Treviso. Il fatto è accaduto questa mattina, 1 febbraio 2024, in zona Riviera Santa Margherita. A lanciare l'allarme una ragazza che era di passaggio e si è accorta di quanto stava accadento e agitando le braccia ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia locale di passaggio per dei controlli sul territorio. A bordo Federico Bean di 31 anni di Quarto d'Altino, Nicola Zanin di 27 anni di Monastier e Nicholas Colletti di 29 anni di Maserada sul Piave che non hanno esitato nemmeno un secondo e sono intervenuti per soccorrere l'anziano, A.L. di 94 anni. Nel video, il racconto di quegli istanti. Questa mattina, il sindaco Mario Conte li ha ricevuti a Ca' Sugana per congratularsi con loro alla presenza anche del comandante Andrea Gallo.