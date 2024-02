TREVISO - Grande spavento questa mattina, 1 febbraio, intorno alle 8 in riviera Santa Margherita a Treviso. Un uomo si è accasciato a terra attirando l'attenzione dei passanti. Non è chiaro se abbia avuto un malore o sia caduto.

Per mezz'ora i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo con il defibrillatore, poi è stato portato in ospedale in codice rosso.

+++ Notizia in aggiornamento +++