Lo show di- in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - non sarebbe lo stesso senza l'imitazione esilarante del Presidente della Regione Veneto. E come poteva mancare il tema del momento? «Il- dice il comico - è molto vorace, uno è entrato al casinò e si è mangiato il croupier intero! Mangiamoli prima che loro mangino noi!»