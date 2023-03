Venezia. Mattinata d'inferno per un posto da supplente: convocati all'ultimo momento e in presenza Video

VENEZIA - Giovedì è stata una mattinata d’inferno per 67 candidati a un posto da supplente di sostegno all’istituto turistico Algarotti di Venezia, provenienti da tutta la provincia. Chi, per arrivare alle 8, si è svegliato alle 5, con la convocazione arrivata per mail due giorni prima (il 14), l’obbligo di comunicare la presenza il giorno successivo (il 15) e la disponibilità - per il “vincitore” - a entrare in servizio il giorno stesso della selezione.

Giovedì mattina, nell’attesa, qualcuno ha anche girato un video, dove si vedono gli aspiranti docenti seduti uno accanto all’altro e recarsi a turno davanti a un uomo e una donna in cattedra per un breve colloquio di identificazione. «È stato uno choc – racconta un docente, tra i presenti – vedere così tante persone. Diverse provenivano dalla provincia, e chi da Jesolo o Portogruaro, chi prendendosi una giornata di ferie, si era svegliato alle 5 per presentarsi alle otto all’istituto Algarotti. C’erano colleghi di tutte le età, anche oltre i cinquant’anni. Ci hanno assembrati in una piccola stanza all’ingresso, e poi spostati in un’aula più grande».