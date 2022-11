Il ministro Nordio: «Bullismo, bisogna agire con maggiore severità»

TREVISO «È vero che l'allarme sociale provocato dal bullismo è incompatibile con una depenalizzazione. Semmai bisogna agire con maggiore severità, che non significa necessariamente mandare dietro le sbarre il bullo ma punirlo severamente perchè non ricada in questo comportamento spregevole». Così, sul bullismo, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, oggi a Treviso a margine della presentazione del nuovo libro del governatore veneto Luca Zaia a palazzo dei 300 a Treviso.