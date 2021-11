I gioielli segreti dell'Archivio Benetton: oggi aperto al pubblico, ecco cosa racchiude

PONZANO VENETO (TREVISO) – Oggi, sabato 27 novembre, l’Archivio Benetton ha aperto le sue porte al pubblico in occasione della Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Confindustria e organizzata da Museimpresa, il cui tema quest’anno è: “Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente”. Nel corso di quasi sessant’anni di attività, Benetton Group non solo si è messa in gioco nel suo settore - la moda - ma ha espresso la sua creatività anche in altri campi, come lo sport, l’architettura e la comunicazione, lavorando per ispirazione e sperimentazione, come farebbe un artista.