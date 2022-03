Maltrattamenti all'asilo Hoplà Iuhu: il video esclusivo

MIRANO - Arrivavano all’asilo e finivano diretti nella “stanza della nanna”. Oppure ci finivano poco dopo, se gridavano. Altra punizione era il “Time out”, cioé l’esclusione dal gruppo e messi in disparte, strattonati o tirati su di peso per un braccino. E una miriade di altri episodi di presunti maltrattamenti tra il 2014 e il 2018, ma anche carenze sul fronte igienico- sanitario sono finiti nell’inchiesta sulla quale il pm di Trento dovrà formulare un capo di imputazione rinviando a giudizio la direttrice dell’asilo dell’“Hoplà Iuhu”, rinomata nursery and primary English School (asilo e scuola primaria) di via Mariutto a Mirano, con rette che si aggiravano sui 600 euro al mese, più il costo dei pasti.



LE DENUNCE

È l’ottobre del 2018 quando un paio di insegnanti si presentano ai carabinieri di Mirano per denunciare quanto sarebbe avvenuto all’interno dell’asilo, accusando direttamente la direttrice Elisa Barbara Stella, 51enne padovana residente a Mirano, per i suoi modi autoritari (o comunque “non convenzionali”) con i bimbi. Le educatrici raccontano che, non appena i genitori se ne andavano, la direttrice si rivolgeva ai piccoli anche con frasi del tipo “ma anche oggi siete venuti a rompere i ...? Non avete una nonna o una zia che vi possa tenere?”, e che alle stesse insegnanti veniva detto di prendere i bambini per un braccio non appena si mettevano a piangere per fargli sentire “chi comanda”. Eppoi minacce di chiuderli nella “stanza della nanna” se avessero continuato a piangere, cosa che regolarmente avveniva. Dai filmati delle telecamere interne visionati dai carabinieri, il 26 ottobre 2018 risulta infatti che di prima mattina, alle 8,25, la direttrice porta in quella stanza una bimba alla quale aveva appena controllato il pannolino. Poi alle 8.34 prende per il collo un altro bambino, lo rimprovera e lo porta nella “stanza della nanna” lasciandolo lì mezz’ora. Alle 9.52 ne chiude dentro un terzo, un quarto alle 11.15 portando fuori il terzo e la prima bimba sbattuta dentro poco dopo essere entrata in asilo. «Devi essere fisica, ma non serve che li picchi» avrebbe detto la direttrice ad una insegnante, e comunque in nessuna delle accuse si parla di violenze fisiche, strattoni a parte. Ma le punizioni e le offese, quelle sì, oltre al fatto che alla 51enne piaceva (sempre secondo l’accusa) farsi chiamare “il boss” anche dagli stessi bimbi. Che la temevano e con la quale, dall’ora di pranzo in poi, sarebbero rimasti soli.