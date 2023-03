Arrestato passeur latitante, aveva scaricato più di 30 migranti

UDINE - I Carabinieri del Ros, in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Udine, per il tramite del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno eseguito a Graz (Austria) un Mandato di Arresto Europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Udine, relativo all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal medesimo Ufficio, nei confronti di un trentenne cittadino iracheno, residente in Germania, ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina lungo la “rotta balcanica”, consumato, in più occasioni, nel mese di giugno 2022 al valico alpino stradale italo-austriaco di Passo Pramollo (UD).