Travolta e uccisa sul cavalcavia, l'addio degli amici a Margherita Lotti

ORSAGO - Celebrato oggi alle 15 nella parrocchiale di Orsago il funerale di Margherita Lotti, la trentenne che ha perso tragicamente la vita la vigilia di Natale in un incidente stradale causato da un tamponamento sul cavalcavia che sovrasta la ferrovia a San Vendemiano. Il tragico evento, capitato in un momento così particolare, ha lasciato l'intera comunità orsaghese attonita.

IL CORDOGLIO

«Siamo tutti ancora sgomenti e increduli per quello che è successo - dichiara il primo cittadino Fabio Collot - Orsago è come una grande famiglia allargata, siamo in 3.900 abitanti e quello che succede a uno è come se succedesse a ciascuno di noi, nel bene e nel male. Ci ha lasciato profondamente scossi la modalità dell'incidente in cui ha perso la vita una donna giovane come Margherita, amata e stimata da tutti in paese. Siamo veramente colpiti dalla dinamica dell'incidente, che ci richiama a una riflessione profonda sulla pericolosità delle strade e sul fatto che alla guida dobbiamo essere più attenti, più concentrati e responsabili, in modo da evitare che tragedie terribili come questa non abbiano a ripetersi. Come amministrazione rivolgiamo le nostre condoglianze più sentite e ancora una volta, il nostro caloroso abbraccio ai famigliari e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato questa splendida donna».

L'INCIDENTE

Margherita si era fermata al lato della Pontebbana che stava percorrendo al rientro verso casa a Orsago quando, sembra per la mancanza di benzina, è dovuta scendere dalla sua Citroen C2. Ha chiamato in soccorso i colleghi. Mentre loro si spostavano in un parcheggio vicino, è arrivata l'Alfa Romeo Stelvio guidata da un imprenditore di 53 anni residente nella città del Cima che ha tamponato l'auto di Margherita. La trentenne è stata sospinta dalla sua stessa auto oltre il parapetto finendo di sotto. L'autista dell'auto che l'ha speronata è risultato positivo all'alcoltest con un tasso di 1,60 g/l, più del triplo del consentito. Ora è indagato per omicidio stradale. Margherita è praticamente morta sul colpo e a nulla sono valsi gli sforzi per rianimarla dei sanitari giunti dal vicino ospedale di Conegliano. La notizia della sua morte ha fatto presto il giro del paese, dove Margherita era conosciuta da tutti.

Pio Dal Cin