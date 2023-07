Mika infiamma il pubblico del No Borders ai Laghi di Fusine. «Siete il più bello di questa estate»

TARVISIO - Quando l'abbiamo intervistato ce l'aveva promesso, «Non voglio anticipare nulla, ci tengo che sia una sorpresa e spero di lasciare tutti a bocca aperta».

E così è stato. Travolgente in tutta la sua solare energia. Ieri, domenica 23 luglio, sul palco del No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine è andato in scena il tanto atteso show di Mika. Ultima occasione per vivere da vicino l'emozione del "World Tour 2023". L'artista infatti ha scelto le montagne friulane per chiudere la sua tournée italiana. Uno spettacolo emozionate, con cambi d'abito, fiori giganti e sorprese, come quando il cantante libanese è sceso dal palco per cantare tra il pubblico, «il più bello di questa estate» come lui l'ha descritto.

(Video di Giulia Soligon)