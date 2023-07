Maltempo, il sindaco di Cimadolmo: «Una notte impressionante, mai visto nulla del genere»

CIMADOLMO - «Una notte impressionante, mai visto nulla di simile». Ha gli occhi gonfi di stanchezza il sindaco di Cimadolmo, Giovanni Ministeri. Il maltempo ha flagellato il suo comune, cavi elettrici sono stati recisi, le strade invase da alberi caduti. «Una vita di lavoro distrutta in un attimo, vedere queste situazioni non è facile - ha detto - Siamo intervenuti innanzitutto per ripristinare l'elettricità e per liberare le strade, così da permettere a vigili del fuoco, forze dell'ordine e ambulanze di operare in sicurezza».