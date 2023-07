Il prefetto Messina s'insedia a Padova: «Combattere la mafia agendo sui patrimoni illeciti»

PADOVA - Agire sui patrimoni. Ecco una delle azioni, forse la più importante, che si può attuare per contrastare la mafia. Perché le organizzazioni mafiose in Veneto ci sono, non si parla più di infiltrazioni piuttosto di presenza. Lo sa bene il nuovo prefetto di Padova, Francesco Messina, che vanta un'importante carriera in polizia e che con questi temi ha molta confidenza.

«Il contrasto si basa sulle misure preventive, in particolare quelle patrimoniali, e poi ci sono le misure repressive.

Questo doppio binario ha già dato ottimi risultati in Italia - ha detto Messina - In Veneto sono presenti le organizzazioni mafiose, quello che cambia rispetto ad altre zone è il modo di agire mafioso».