Perché spopola su Twitter l'emoji della bandiera rossa triangolare?

È la tendenza del momento su Twitter e spesso si accompagna a tweet ironici e pungenti, come accade spesso sulla piattaforma. Stiamo parlando dell’emoji della bandiera rossa, apparsa a più riprese in vari tweet e usata anche da alcune celebrità. Ma cosa significa esattamente? Non serve, in realtà, spiegarlo nel dettaglio. Bandiera rossa – quasi per antonomasia – indica un pericolo o un avvertimento e il popolo di Twitter sta contestualizzando nel modo giusto l’emoji. Con la giusta dose di cinismo. Secondo CNet, nella scorsa settimana l’utilizzo della bandiera rossa triangolare su Twitter è aumentato del 455%. Solo nella giornata di martedì, i tweet contenenti l’emoji sono stati circa 1.5 milioni in tutto il mondo. Musica: Elevate from BenSound/Foto: Shutterstock

