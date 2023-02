Oroscopo Febbraio: dall'Ariete ai Pesci (passando per Gemelli e Leone), cosa accadrà segno per segno

Febbraio è il mese più corto dell’anno, ma sarà un mese astrologicamente potente, perché tutti i segni si appoggiano all'energia ribelle dell'aria! In questa stagione dell'Acquario, siamo tutti coinvolti. Cosa accadrà mai al nostro segno zodiacale nel mese di febbraio 2023? Quale destino ci attende nel secondo mese di questo anno che sembra essere appena cominciato? Andiamo a vederlo, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music: “A day to remember” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Oroscopo, questi segni riceveranno tanti soldi nel 2023: la data e cosa fare per farli arrivare nelle proprie tasche