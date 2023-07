A Roma c'è il primo cinema-piscina d'Italia: puoi vedere i film mentre ti rilassi in acqua

L'estate è iniziata e quel è il modo più efficace per affrontare il caldo in città? A Cinecittà World è arrivato il cinema-piscina, primo in Italia dove è possibile trascorrere una giornata all'insegna del relax e divertimento, godendo di film, eventi e presentazioni di vario tipo.

Il costo del biglietto è di 27 euro ed ogni giorno per l'intera stagione estiva sarà stilita una lista con diversi eventi di vario genere. La Cine-piscina è attrezzata anche di spiagge di sabbia, tra cui la Phuket Beach, giochi d’acqua e un maxi-schermo. La profondità dell’acqua va da 15 cm a 1 mt, adatta, quindi, per far divertire anche i bambini più piccoli e trascorrere una giornata in piscina in totale sicurezza. La Cinepiscina si trova nell’area di Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, accanto alla nuova attrazione Paradiso – il Fiume Lento.

FOTO: @ufficio stampa Cinecittà World FOTO: PROJECT A_KORBEN