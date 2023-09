Padova. Piazza De Gasperi, si drogano in pieno giorno sotto le finestre di uffici e case. Video

PADOVA - Spacciatori, tossicodipendenti e degrado non hanno mai lasciato piazza De Gasperi. I residenti di questo angolo di centro, già all’inizio dell’estate, attraverso una serie di video e foto hanno documentato quanto devono sopportare quotidianamente. «Speravamo in un intervento delle autorità, ma nulla è cambiato» ha dichiarato l’avvocato Ugo Oscar. Così gli abitanti sono tornati alla carica immortalando, tra le auto posteggiate e in pieno giorno, giovani padovani iniettarsi in vena l’eroina.