I “Diavoli rossi” del modellismo mondiale: 1.500 pezzi in concorso

SCHIO - I “Diavoli rossi” delapprodano in città con oltre 1.500 pezzi in esposizione in lizza per un concorso europeo. Sabato 25 e domenica 26 maggio il “Red devils modelling club” sarà ospite negli spazi espositivi del Lanificio Conte e dello Shed di via Pasubio, in cui avranno luogo i “”. L'appuntamento biennale con la rassegna internazionale di modellismo statico, giunto quest’anno all’edizione n. 19 vedrà oltre 500 espositori (anche dagli Usa, dalla Russia e altri Paesi del'est Europa) che presenteranno e metteranno in concorso oltre 1.500 pezzi nelle varie categorie del modellismo.Saranno allestiti più stand dove il pubblico troverà le ultime novità del modellismo (colori, colle, kit di montaggio), nonché dei mezzi militari d’epoca con figuranti che indosseranno divise originali. Non mancheranno le sorprese: in questa edizione 2019 saranno esposte le diverse tecniche per rendere in modo realistico il ghiaccio e la neve. In particolare saranno premiati i primi tre classificati del concorso europeo con rispettiva medaglia d'oro, d'argento e di bronzo, coniate per l'occasione.Un premio è previsto anche per il “best” di ogni categoria. Infine al “best of show” della rassegna andrà un pezzo da collezione: un elmo prussiano con il chiodo, risalente alla Grande Guerra. Il pubblico potrà ammirare dimostrazioni che nomi illustri del modellismo mondiale faranno in due salette a loro riservate, tra cui: Bernhard Lustig (Germania), Ruben Gonzales (Spagna), Josè Brito (Portogallo) e Riccardo Forni (Italia) che mostreranno al pubblico le più aggiornate tecniche di pittura, realizzazione di ambientazioni, colorazione e montaggio di kit e modelli di ogni tipo. Il "Red devils modelling club" è sorto a Thiene nel 1987 e conta una trentina di appassionati soci che realizzano accurati modelli nelle categorie classiche: arei, navi, mezzi militari, veicoli civile, auto e moto da corsa, figurini storici, fantasy, personaggi sci-fi.L’ingresso all'esposione è libero: sabato 25 dalle 14 alle 20 e domenica 26 dalle 9 alle 17. Info e dettagli: www.reddevilsthiene.it.