Svolta al L.R. Vicenza: esonerato Colella, arriva Michele Serena

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Svolta improvvisa in casadiNella metà mattinata di oggi il club biancorosso ha annunciato l'esonero die del suo vice Moreno Greco, mentre qualche ora è stato ufficializzato l'arrivo dialla guida tecnica della prima squadra. Il nuovo tecnico biancorosso dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento al centro sportivo di Capovilla di Caldogno e nel tardo pomeriggio sarà presentato alla stampa allo stadio Menti. Nella sua esperienza in biancorosso sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Davide Zanon, già suo collaboratore e da Maurizio Ballò che si occuperà del recupero dei giocatori infortunati.Michele Serena, classe 1970, nella lunga carriera come terzino vanta oltre 250 presenze in serie A con le maglie di vari club di prestigio, tra cuioltre ad un’importante esperienza all’estero con l’. Come allenatore ha conquistato la serie B con lo Spezia nel 2012, dove da subentrato ha condotto la squadra dal terzultimo posto al primo in classifica, conquistando anche la Coppa Italia di Lega Pro e la Supercoppa di Prima Divisione. In carriera ha allenato inoltre Feralpisalò e Venezia in serie C, oltre a Padova, Grosseto e Mantova in B.