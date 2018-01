Con l'auto travolge ciclista all'alba e fugge: caccia al pirata della strada

di Luca Pozza

VICENZA - Unè rimasto, per fortuna in maniera non grave, all'alba di oggi, dopo essere stato, il cui conducente si è poi dileguato, senza prestare soccorso. L'uomo, di origine bosniaca ma residente in città da molti anni, attorno alle 5.30 si trovava in sella alla sua bicicletta lungo viale Camisano a Vicenza, diretto verso viale Aldo Moro, quando è stato tamponato e travolto da dietro.Il conducente però, non si è fermato per soccorrerlo: si è dato alla fuga e ha fatto perdere le sue tracce. Asono stati alcuni automobilisti di passaggio: sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 e una pattuglia della polizia locale. Il ferito è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad alcune radiografie:, anche se rimane in osservazione.I vigili hanno dato il via alle ricerche per rintracciare il pirata. Preziosi potrebbero essere alcuni pezzi della vettura trovati a terra ma soprattutto la testimonianza del ciclista che è riuscito a fornire alla polizia dettagli utili del mezzo.