Furto nella notte alla lap-dance: rubata la consolle dei disc-jockey

di Luca Pozza

VICENZA - Furto nella notte alladi Vicenza, in viale dell'Oreficeria, a poche centinaia di metri dalla Fiera. Ignoti, dopo aver forzato con ununa delle, sono penetrati nel locale, da dove hanno asportato la consolle e gli altri strumenti collegati, utilizzati dai disc-jockey, per poi dileguarsi dopo che è scattato ilSul posto sono giunte, dopo pochi minuti, le pattuglie della Squadra Volanti della Polizia e i rangers che hanno effettivamente riscontrato il "colpo" e hanno avvisato i titolari del Boys, a loro volta arrivati successivamente sul luogo. Il bottino si aggira attorno ai 6 mila, a cui si aggiungono i danni causati nel forzare la porta. Le indagini sono affidate agli uomini della Questura che stanno ora visionando le immagini della videosorveglianza dello stesso locale e di altre aziende sparse in zona.