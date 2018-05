Abiti griffati in vendita su Facebook: ma erano falsi, due denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - La Guardia di finanza berica ha smantellato una truffa per la vendita disu Facebook. Due sono i soggetti denunciati per ricettazione: A. C., 60 anni, di Vicenza e G.G., 34, di Sondrio. Come riporta il Giornale di Vicenza, monitorando alcuni profili social i finanzieri del colonnellohanno riscontrato che su un account gestito da un vicentino veniva pubblicizzata la vendita di alcuni capi di abbigliamento di: Ralph Lauren, Moncler, Fred Perry e Colmar le più conosciuti. Polo, giubbini, camicie e piumini non erano posti in vendita al loro prezzo reale, ma a un valore nettamente inferiore rispetto a quello di listino o negozio. Messa sotto controllo la pagina Facebook del vicentino le fiamme gialle sono risalite al fornitore: un 34enne di Sondrio. Per il vicentino e il lombardo è scattata una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di. Il lombardo di Sondrio è stato denunciato anche per introduzione in Italia e commercio di prodotti con segni falsi. L’indagine prosegue per risalire a eventuali sviluppi e/o ad altre persone coinvolte nella vendita taroccata.