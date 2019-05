«Non andate sul Pasubio», il Soccorso alpino: «Forte rischio valanghe»

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Il Soccorso alpino di Schio per evitare incidenti o peggio tragedie ha lanciato un accorato appello alle migliaia di appassionati escursionisti del monte Pasubio. «C’è forte presenza di neve sul Pasubio, con parecchie scariche e conseguente elevato rischio di valanghe sui sentieri. Il nostro consiglio: chi sale per la Val di Fieno non dovrebbe passare oltre la Galleria d’Havet. Altri sentieri che salgono sarebbero da evitare. C’è ancora molta neve instabile e si rischia grosso visti i canali che cadono a precipizio in Val Canale». L’invito agli escursioni “Non andate sul Pasubio” è implicito, anche per non mettere a rischio la vita dei soccorritori in eventuali interventi. Appello ribadito anche dai gestori del rifugio Achille Papa a quota 1928, che su Facebook spiegano così la critica situazione del momento. «Appena oltrepassata la galleria d'Havet a quota 1700 sembra di entrare in un altro mondo. Ci siamo avventurati fino al primo gendarme, 300 metri dopo il Boale di Sant'Antonino, dopo di che, a causa della pendenza degli accumuli e della neve fradicia, proseguire ci è sembrato troppo pericoloso e siamo ritornati sui nostri passi. Vista la situazione per riuscire ad aprire il rifugio è necessario attendere ancora tre settimane almeno, ne riparliamo dopo il 20 maggio nella speranza che nel frattempo le condizioni meteo contribuiscano a normalizzare la situazione».