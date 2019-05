Trionfa l’orchestra della scuola al concorso Zangarelli in Umbria

di Roberto Lazzarato

ROMANO. Trionfa l’orchestra dell’al, organizzato dalla scuola 'Alighieri-Pascoli' di, che ha fatto registrare un record di partecipanti:iscritte, per un totale di circadelle scuole secondarie di primo grado. Un concorso nazionale dal «di solisti e gruppi musicali - ha evidenziato la referente nazionale del Miur delle Scuole ad indirizzo musicale. - Girando tutta Italia devo ammettere che in questa manifestazione si riuniscono molte delle migliori orchestre in circolazione.»La stessa Spadolini (membro della giuria) ha annunciato il(100/100 e il riconoscimento di una borsa di studio) conquistato dall’IC Romano D’Ezzelino e ha elogiato pubblicamente l’orchestra ezzelina, della quale ha apprezzato la scelta del repertorio presentato e le qualità tecnico-espressive dell’esecuzione, affermando che «se si chiudevano gli occhi, potevamo immaginare di avere un’orchestra professionale davanti a noi.» Grande soddisfazione, quindi, per i giovani musicisti di Romano d’Ezzelino, accompagnati a Città di Castello dai docenti di strumento Monica Zardo, Marcello Godi, Cristiano Roncato, Salvatore Cuccurullo e la dirigente scolastica Luisa Caterina Chenet.Brillanti risultati individuali hanno ottenuto tutti gli alunni anche nelle altre categorie cui hanno preso parte. In particolare, si sono distinticome solista di flauto ed il duo(flauto) e(pianoforte), ottenendo nelle rispettive categorie il primo premio assoluto e la borsa di studio. Risultati che impreziosiscono il già ricco curriculum dell’Istituto Comprensivo di Romano che si conferma come uno dei più competitivi nel panorama nazionale.Straordinario risultato bissato anche in Piemonte con il, diretta dal prof. Marcello Godi, nel concorso musicale, a Ozegna (TO). Risultati sorprendenti pure nelle prove individuali e cameristiche: tre primi premi sono stati ottenuti dagli alunni di chitarra presentatisi come solisti:e Jche in sestetto di chitarre, insieme ai compagni, hanno ottenuto anche un ottimo secondo premio. Straordinaria infine la performance e primo premio del ‘quattro mani’ con