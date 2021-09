Accoltella il rivale dopo la lite: arrestato dai carabinieri. La vittima è in gravi condizioni

CITTÀ DI CASTELLO – Accoltella un un uomo subito arrestato dai carabinieri. Rimangono gravi le condizioni del 29enne originario dell’Ecuador, che nella notte di domenica, presso il parcheggio Ferri all’ansa del Tevere di Città di Castello, è stato colpito con almeno 3 coltellate infertegli al petto e all’addome da un suo coetaneo. I due si erano dapprima affrontati con calci e pugni, nei pressi di un bar del centro tifernate, spingendo i presenti a contattare le forze dell’ordine, per poi proseguire la resa dei conti nel parcheggio all’ansa del Tevere. Qui però la situazione è degenerata, fino quando un 25enne italiano ha estratto un grosso coltello colpendo più volte al petto ed all’addome il 29enne. Sul posto sono immediatamente intervenute due pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Città di Castello ed un’ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare l’ecuadoriano in ospedale dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per le gravi ferite riportate, venendo ricoverato con prognosi riservata. I Carabinieri del Norm e quelli delle Stazioni di Umbertide e Monte Santa Maria Tiberina, hanno immediatamente dato avvio alle indagini finalizzate a ricostruire la dinamica e i motivi dei fatti, mettendosi subito sulle tracce dell’aggressore, individuato poco dopo nella sua abitazione con ancora i segni della violenta colluttazione e dell’aggressione all’arma bianca nei confronti alla vittima. Condotto in caserma, il 25enne è stato arrestato per l’ipotesi di reato di tentato omicidio e condotto in carcere a Perugia.