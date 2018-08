Stagione 2018/19 al via per il Famila: ranghi ridotti in attesa delle nazionali

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Alle 19 di, inizia ufficialmente al PalaRomare la nuova stagione per il Famila Wuber Schio,. Per la squadraè una partenza scaglionata per gli impegni delle nazionali azzurre (5 le convocate), della statunitense Jantel Lavender nella Wnba (Los Angeles) negli Usa e della francese Sandrine Gruda con la nazionale transalpina nella preparazione ai Mondiali 2018 di Tenerife in Spagna dal 22 al 30 settembre. Domani al PalaRomare agli ordini di coach Pierre Vincent, del vice Piero Zanella e del preparatore atletico Caterina Todeschinila serba con passaporto italiano Milica Micovic (ala di 1.82 ’84), Martina Fassina (guardia di 1.83, ’99) arrivate in estate da Venezia e San Martino di Lupari, la giovane stella mondiale italoargentina Florencia Chagas e le Under 18 Silvia Viviani, Michela Battilotti e Mikol Pierini.si aggregheranno Eva Lisec, il cui recupero dopo l’infortunio al tendine di Achille è quasi completo, e Jacky Gemelos (guardia di 1.83, classe ’88, statunitense con passaporto greco) ingaggiata dal Napoli.le 5 nazionali (la capitana Caterina Dotto, Valeria Battisodo, Martina Crippa, Marcella Filippi e Olbis Futo Andre') si aggregheranno alla squadra che sarà quasi al completo a eccezione di Gruda e Lavender che saranno a Schio verso il, dopo la Supercoppa del 30 settembre al PalaRomare contro Lucca e la prima di campionato del 7 ottobre nell’Opening day di Torino contro Battipaglia.«L’inizio preparazione è complesso. Dopo un’estate caratterizzata da tanti stravolgimenti - afferma il- con l’ultima novità della gravidanza di Yacoubou, ripartiamo con una situazione altrettanto nuova per noi, con tre ragazze della prima squadra presenti al raduno e arrivi scaglionati. Questo non faciliterà il lavoro del nostro coach che avrà bisogno di tempo per amalgamare una squadra con. Ma noi siamo Schio e dobbiamo affrontare le difficoltà con energia e positività. Locomporta notevoli responsabilità e le supereremo con l'impegno. Siamo tutti eccitati al pensiero di iniziare la stagione con tante nuove giocatrici, con un gruppo chiamato a conoscersi e consolidarsi».