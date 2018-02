Golf fermata: in tre scendono, sparano ai vigili e fuggono nei campi

di Vittorino Bernardi

ISOLA VICENTINA - Momenti concitati, conieri all’ora di cena nella frazione di Castelnovo. Una pattuglia della polizia locale del consorzio di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina nei pressi del Centro sportivo Morosini ha fermato per un controllocon a bordo tre uomini che scesi rapidamente dal mezzo hanno sparato un colpo di arma da fuoco e si sono alla fuga a piedi. Non è mancata la risposta degli agenti che hannoper fare desistere i fuggitivi, che però hanno continuato la loro fuga e si sono dileguati nella campagna circostante.Su chiamata degli agenti sono intervenute più pattuglie della compagnia dei carabinieri di Schio, che in auto e a piedi hanno cercato di, con esito negativo. Al controllo della Golf, risultatain gennaio, i militari delhanno rinvenuto uno zainetto contenente monili in oro, probabile frutto di colpi in abitazioni. La stessa Golf era stata notata e inseguita la scorsa settimana dopo un furto nella zona di Isola dai carabinieri di Malo.