Esce di strada e si ribalta nel fossato: morto sul colpo un 71enne

di Luca Pozza

SOSSANO -, poco prima delle 2, nell'area dei Colli Berici. Un uomo di 71 anni, Flavio Minzon, residente a Sossano, èavvenuto sulla strada provinciale "Berico Euganea", in un tratto di via Monticelli, dopo essersi ribaltato, a bordo della sua Alfa Romeo 75, in un fossato, susseguente ad un'uscita di strada. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio, che ha notato il mezzo distrutto.Sul posto, oltre ad una pattuglia dei carabinieri di Sossano, i vigili del fuoco che con l'uso di cesoie hanno liberato il conducente dalle lamiere contorte e un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Vicenza, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso che probabilmente è avvenuto sul colpo a causa dei gravi traumi subiti. Rilievi in corso da parte dei militari dell'Arma che al momento sembrano escludere l'ipotesi del coinvolgimento di altri mezzi. Secondo quanto emerso l'uomo stava tornando a casa, situata a pochi chilometri dal luogo dell'incidente.