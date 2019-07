Frontale fra due auto che poi finiscono contro el vetture in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle ore 16:50 circa di oggi 13 luglio due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in, di fronte civico 153, per un incidente avvenuto alle 16:20 circa.Un'autovettura Nissan Qashqai, condotta da un 49enne, proveniente da Torrebelvicino e diretta verso Schio, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti intervenuti, ha perso il controllo andando ad invadere parzialmente l'opposta corsia di marcia. L'auto ha urtato contro la parte anteriore di una Subaru, condotta da un 30enne, che stava circolando nell'opposto senso di marcia. A seguito dell'urto entrambi i veicoli sono andati a schiantarsi contro altri due mezzi in sosta a bordo strada.I rispettivi conducenti sono stati soccorsi dal SUEM e trasportati all'ospedale di Santorso, fortunatamente nessuno versa in pericolo di vita.