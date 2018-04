Schio a Broni conquista la semifinale scudetto con il minimo sforzo

di Vittorino Bernardi

BRONI 54SCHIO 80BRONI - Chiude i quarti dei play off scudetto con autorità,, il Famila Schio, primo della classe,, ottavo. Le ragazze di Pierre Vincent pur giocando alhanno strappato in Lombardia con un +26 (dopo il 73-53 di gara1) il pass per la semifanale al meglio delle cinque gare a partirecontro la vincente di gara3 del 13 aprile tra il Saces Napoli (quarto) e il Gesam Gas Lucca (quinto). La partenza di gara2 è feroce per il Famila che spinge in attacco per il 2-8 al 4’. Broni si impegna con generosità in campo, tenta di graffiare in difesa uno Schio che senza forzare in una rotazione della panchina: non c’è storia per l’8-19 all’8’. Macchi al 9’ strappa applausi dal pubblico di casa per un canestro in acrobazia per l’11-23. Secondo quarto, Broni all’ultimo impegno stagionale,, recupera 20-26 al 15’. Con un cenno dalla panchina di coach Vincent il Famila torna a macinare gioco: una tripla di Anderson vale il 26-41 al 19’. Broni non cede e centra un 5-0 per il 31-41 del riposo lungo. Terza decina, Yacoubou è regina in area e con un 2+1 firma il 46-38 al 23’. In regia alza il ritmo Giulia Gatti e le arancioni strappano sul 38-53 al 26’ e per il +13 del 30’ (58-45). Ultimo quarto senza storia, il Famila con due triple di Tagliamento vola sul 50-72 al 35’. Difende,Schio per il +26 finale che vale la semifinale. Tra gli applausi della cinquantina di tifosi al seguito.: Moroni 4, Pavia 12, Bonaria 9, Ravelli 8, Castello 5, Premasunac, Van Grinsven 16, Fusari. N.e.: Wojta, Costa e Valentina Gatti. All.: Roberto Sacchi.: Yacoubou 18, Giulia Gatti 5, Miyem 10, Tagliamento 9, Anderson 19, Masciadri, Zandalasini 6, Ngo Ndjock 2, Dotto 5, Macchi 6. All.: Pierre Vincent.: Centoza di Grottamare, Almerigogna di Trieste e Ferrara di Ferrara.. Tiri liberi, da due e da tre: Broni 8/10, 14/44, 6/14; Famila 13/14, 23/41, 7/21. Rimbalzi attacco/difesa: Broni 10/18, Famila 14/29. Palle perse/recuperate: Broni 16/8, Famila 18/10. Nessuna uscita per falli. Parziali: 11-25, 31-41 (20-16), 45-58 (14-27), 54-80 (9-22).