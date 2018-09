«Dammi un ansiolitico»: è senza ricetta, la farmacista si rifiuta e scatta la rapina

ROSA' - I Carabinieri di Rosà (Vicenza) hanno arrestato nella serata di ieri un uomo, Pompilio Basso, 49 anni, di Tezze sul Brenta, con l'accusa di rapina ai danni di una farmacia. L'episodio è avvenuto intorno alle 19, quando Basso si è presentato nel negozio chiedendo insistentemente di acquistare un ansiolitico, senza prescrizione medica. Alla richiesta della ricetta da parte della farmacista, ha iniziato ad aggredirla verbalmente quindi dandole uno spintone, e rubando un medicinale dal bancone. Dall'osservazione delle telecamere i militari hanno identificato Basso, ritrovando poco lontano il suo portafogli, perso probabilmente durante la fuga. Fermato e arrestato, Basso è stato trasportato in ospedale a Bassano del Grappa per una visita psichiatrica e piantonato in vista del processo con giudizio direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA