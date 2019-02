Raid alla scuola elementare: setacciata ogni stanza e rubati 4 iPhone

di Vittorino Bernardi

ROANA - Raid vandalico connella scuola elementare Beata G.M. Bonomo di via Monte Lamerle a Canove: nella notte tra giovedì e venerdì ignoti hanno sfondato una finestra laterale a pianoterra e penetrati all’interno con una leva hanno aperto le porte chiuse a chiave di: aule, sala insegnanti, segreteria e pure la. I malviventi hanno passato a setaccio la scuola, aperto armadi e cassetti alla ricerca di oggetti di valore. In segreteria hanno forzato une rubatoin uso agli alunni per le attività didattiche. Strumenti probabilmente inutilizzabili e fuori mercato per i ladri perché dotati di. Non contenti i ladri hanno sfondato ile prelevato le monete all’interno. Il raid è stato denunciato alla locale stazione dei carabinieri che hanno ispezionato la scuola alla ricerca di tracce utili a identificare gli autori che hanno forzato pure le porte antipanico.