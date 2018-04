Raid alla scuola d’infanzia: rubato pc e mangiate le merende dei bimbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSTABISSARA - Ladri scatenati ai danni delladi via Dante e pure ghiottoni: nelle aule hanno mangiato i biscotti e gli yogurt per le merende dei piccoli alunni della scuola, spargendo briciole e confezioni vuote. Ignoti nel fine settimana sono penetrati all’interno della scuola da una finestra sul retro, fuori dalla vista di automobilisti di passaggio, e dimostrando di sapersi muovere all’interno della scuola hanno agito con calma per rubare ilin uso alla segreteria e ile snack. Forse in segno di sfregio hanno fatto merenda. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale del consorzio Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina. Potrebbe trattarsi di un atto di vandalismo compiuto dalla baby gang che da qualche mese scorazza in paese.