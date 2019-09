Perdita di gpl nella stazione di servizio: chiusa la Valsugana, caos traffico

di Luca Pozza

POVE DEL GRAPPA -oggi pomeriggio, venerdì 13 settembre, lungo laper la perdita di un notevole quantitativo di gpl segnalata dal distributore di carburante Agip di viale Europa, a Pove del Grappa. La perdita si è verificata durante il travaso da un'autocisterna all'impianto e questo ha portato alla chiusura immediata, oltre che della stazione di servizio, anche della statale Valsugana, in entrambe le direzioni, con il traffico deviato sulla rete locale. Bloccata anche la ferrovia, riguardante il tratto tra Trento e Bassano del Grappa.Immediato l'allarme alle forze dell'ordine: le squadre dei vigili del fuoco, accorse da tre province diverse, precisamente da Vicenza, Castelfranco Veneto e Cittadella, coordinate dal funzionario di guardia, sono riuscite a bloccare la perdita. Poco dopo sono giunti sul posto gli operatori del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) per proseguire le operazioni di messa in sicurezza del luogo. L'elicottero Drago 81 ha effettuato un sopralluogo della zona dall'alto.