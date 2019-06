Ruba una Nissan ed è panico: tampona, fugge e corre a zig zag

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - È stato un pomeriggio di paura quello di ieri 9 giugno in centro città. Alle 17.15 in via San Gaetano la conducente di una Alfa Romeo Giulietta si è fermata per fare attraversare sulle strisce dei pedoni, ma è stata tamponata da una Nissan il cui conducente, con una ferita al volto, anziché scusarsi ha iniziato a inveire contro la donna per allontanarsi. La signora ha telefonato alla polizia, raccontato il fatto con il numero di targa della Nissan. Poco dopo il centralino di polizia è stato tempestato di telefonate da parte di cittadini spaventati per delle evoluzioni spericolate, ad alta velocità e a zig-zag di una Nissan per le strade del centro.Le pattuglie si sono messe alla ricerca dell’auto pirata per trovarla lungo via Cappuccini, uscita di strada, ferma sul marciapiede per lo scoppio di un pneumatico. Gli agenti sono stati informati da un cittadino che il conducente è scappato inseguito da una persona in transito. Poco dopo è stato raggiunto il conducente fuggitivo e il suo inseguitore, un capo della polizia della questura di Vicenza fuori servizio. Il conducente della Nissan, in evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato accompagnato al comando di via Rasa, prelevato dai sanitari del Suem e ricoverato nell’ospedale di Santorso. Identificato in un 24enne residente nella Valle dell'Agno è emerso che il venerdì precedente era andato in escandescenza a seguito di assunzione di superalcolici ed era stato bloccato dall'intervento congiunto di 118 e carabinieri. Inoltre nel pomeriggio di ieri 9 giugno si è impossessato della chiave della Nissan, senza il consenso della proprietaria (una conoscente) per assumere superalcolici e rendersi responsabile di un pomeriggio di paura nelle strade di Thiene. Ironia della sorte, solo il 30 maggio 2019 gli era stata restituita la patente di guida dopo una sospensione.Il 24enne è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga (la conducente della Giulietta non ha riportato lesioni e così non è scattato l'arresto) e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre avrà a carico più verbali per le infrazioni commesse al codice della strada. La polizia Nordest Vicentino proporrà all'autorità giudiziaria idonee misure di sicurezza per impedire che il soggetto crei ulteriori pericoli.