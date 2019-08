Code al casello di uscita sulla A31: a ritmo lento verso l'Altopiano

di Luca Pozza

PIOVENE ROCCHETTE - Domenica scorsa si era registrato un, con code che avevano raggiunto anche i 4 chilometri all'uscita del, passaggio obbligato (almeno sul versante ovest dell'Alto Vicentino) per chi decide di salire sull'Altopiano di Asiago lungo l'ex statale del "Costo". L'autostrada A31, sino alla sua conclusione, viene utilizzata in particolare dai turisti padovani e veneziani che si dirigono nel comprensorio dei Sette Comuni.Ma anche oggi, martedì 20 agosto, pur in un giorno feriale, ma con ancora le scuole chiuse e molte attività ferme per le vacanze estive, si sono registrati incolonnamenti che hanno superato 1 km e che sono proseguiti per tutta la mattinata. Attorno a mezzogiorno lo stesso sito dell'autostrada Brescia-Padova, dopo le 12, segnalava anche "traffico coda in uscita" al casello di Piovene. Traffico a ritmo lento anche se scorrevole si registra lungo il "Costo", così come in Altopiano, dall'ingresso a Treschè Conca verso Asiago. Da decenni i residenti di Piovene Rocchette lamentano, durante il periodo estivo, questi disagi, che riguardano anche l'arteria che transita nel centro del paese.